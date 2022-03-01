«البيئة»: منظومة المخلفات الجديدة توفر مليون فرصة عمل

بعد أكثر من عام من صدور قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، أعلن مجلس الوزراء رسميًا اليوم اللائحة التنفيذية للقانون، ليبدأ العمل في إنهاء أزمة القمامة والمخلفات التي عانت منها المدن المصرية خلال سنوات مضت.

ضم الجهات والمؤسسات التي كانت خارج المنظومة

وقال الدكتور ياسر محجوب نائب رئيس البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بوزارة البيئة، إنه مع إقراراللائحة التنفيذية يبدأ تنفيذ المواد المرتبطة بها، وفي مقدمتها ضم الجهات والمؤسسات التي كانت خارج منظومة المخلفات، ومنها المولات والمدارس والمستشفيات وإقرار الرسوم الخاصة بكل جهة,

منح الأراضي للقطاع الخاص بحق انتفاع

وتابع «محجوب» في تصريحات لـ«الوطن»: يقدم القانون ولائحته التنفيذية حوافزًا ومزايا تمويلية وفنية ومعنوية للكيانات التي سوف تعمل في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، كذلك منح الأراضي اللازمة للقطاع الخاص بحق انتفاع أسمي لمعالجة المخلفات.

حوافز وإعفاءات ضريبية

وأضاف نائب رئيس البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بوزارة البيئة: سيكون مقر جهاز تنظيم إدارة المخلفات في بيت القاهرة بالفسطاط، وهو الجهة التي ستتلقى طلبات الشركات الناشئة الراغبة في العمل في مجالات جمع وفرز وتدوير المخلفات، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ستتلقى الفروع الإقليمية لأجهزة جهاز شؤون البيئة في المحافظات طلبات الشركات الراغبة في العمل بالمنظومة والاستفادة من الحوافز التي ستتاح لهم من المنظومة بما فيها الإعفاءات الضريبية والغطاء التأميني الاجتماعي والصحي للعاملين بها.

المنظومة الجديدة توفر فرص عمل للشباب

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستوفر فرص عمل للشباب تصل لحوالي مليون فرصة عمل، وتحسين أوضاع العاملين الحاليين بالمنظومة من الناحية الاقتصادية والصحية والتأمينية، وتوفير تدريبً وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة نشطة، وكذلك سبل الحماية اللازمة لهم وتنفيذ قواعد السلامة والصحة المهنية، كما سيبدأ العمل رسميًا في وضع مسمى لعمال النظافة ليكون «عامل بمنظومة تنظيم المخلفات».