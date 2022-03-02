هيئة الرعاية الصحية تشارك في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشاركتها في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول Africa Health Excon، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بعنوان (Your Gate to Innovation and Trade)، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 5 إلى 7 يونيو المقبل.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن المؤتمر سيكون المحور القاري للابتكار والتجارة في مصر وأفريقيا، إذ يهدف إلى التواصل مع أنظمة الرعاية الصحية بالدول الأفريقية لتبادل الخبرات وتنشيط محاور التعاون المصري الأفريقي في مجال الأعمال والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وآخر تطورات التكنولوجيا الصحية في العالم، لافتة إلى أنه سيقام المؤتمر بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات (EIEC) في القاهرة.

وأضافت الهيئة، أن المؤتمر يعد فرصة لخلق أعمال وبناء شراكات مستدامة مع مسئولي الرعاية الصحية والشركات المصنعة والوكلاء والموزعين ومقدمي الرعاية الصحية في العالم؛ لتعزيز العلاقات التجارية ودعم فرص الاستثمار الأجنبي، الذي يخلق فرصًا للعمل على نقل المعرفة المتخصصة إلى قطاع الرعاية الصحية في مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع شركاء الرعاية الصحية للتفاعل معًا وتقديم الحلول لدفع الابتكار الصحي بدول القارة الأفريقية.

برامج خاصة بالتعليم المستمر للمهنيين الطبيين

وأوضحت، أن المعرض يقدم مؤتمرات فرعية فريدة من نوعها وبرامج خاصة بالتعليم المستمر للمهنيين الطبيين، تماشيًا مع استراتيجيتنا نحو الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر لضمان تقديم خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للأشخاص، كما يتيح العديد من الفرص لاكتشاف المنتجات الطبية عبر العديد من الفئات المتنوعة، والتي تستهدف القطاعات التالية «المستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، الأجهزة الطبية، الكيماويات والكواشف المعملية، التعبئة والتغليف، التأمين الطبي، التغذية العلاجية والفيتامينات، المستشفيات والصيدليات، المستحضرات والمنتجات الجلدية، الصناعات المغذية، أجهزة ومستلزمات الأسنان».

من جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد، برئاسة اللواء بهاء زيدان، رئيس الهيئة، يعلن عن الريادة المصرية في مجال التكنولوجيا الصحية وتقنيات تجهيز المستشفيات، مثمنًا دور هيئة الشراء الموحد في توفير احتياجات المنشآت الصحية، لافتًا إلى أنها وصلت في هيئة الرعاية الصحية لنسب كبيرة من تغطية الاحتياجات والمستلزمات والإمدادات الطبية اللازمة للمنشآت الصحية التابعة لها.

مصرلديها القدرة على أن تكون مركزًا للرعاية الصحية في أفريقيا

وأشار «السبكي» أن تنظيم هيئة الشراء الموحد لهذا الحدث الهام يعد علامة فارقة وفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين جميع الشركاء لتطوير المنظومة الصحية في مصر وأفريقيا، وخاصة بعد أن أصبحت مصر تتمتع بالقدرة على أن تكون مركزًا للرعاية الصحية في القارة، وذلك بفضل النمو الذي حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي استطاعت من خلاله أن تجعل من نفسها لاعبًا محوريًا في المنطقة وقدرتها على بناء شراكات قوية مع مختلف الدول بكافة المجالات، ومن أهمها المجال الصحي.

وتابع: أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول سيحقق طفرة كبيرة في التعاون المصري والأفريقي، ومؤكدًا الدور الذي ستلعبه الهيئة المصرية للشراء الموحد في المستقبل في الريادة الأفريقية بمجالات التكنولوجيات والتجهيزات والإمدادات الطبية الحديثة، مضيفًا أن مشاركة هيئة الرعاية الصحية بالمؤتمر إنما يأتي في إطار استراتيجيتها نحو التوسع في بناء الشراكات ونسج العلاقات مع العاملين بمجالات الرعاية الصحية للمعرفة والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية عالميًا، والقيام بدورها بشكل أكبر فاعلية وأكثر تأثيرًا في تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، اتساقًا مع ما تقوم به الدولة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، وأجندة الإتحاد الأفريقي 2063 والتي تركز على زيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية لتعزيز الصحة في القارة.