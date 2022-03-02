«البيئة» تطالب بمعايير صارمة لتمويل المشروعات دون الإضرار بالمناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، في اجتماع حوار القيادة رفيع المستوى، بشأن تعزيز العمل من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في الشق الثاني للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد في مدينة نيروبي بكينيا، تحت عنوان «تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 2030».

حماية الطبيعة

زأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال مشاركتها في الحوار، أنّ عدم تمويل السياسات التي تدمر الطبيعة ليس حلا، والأهم وضع معايير صارمة لتمويل المشروعات التي تحافظ على الطبيعة وتستطيع خلق وظائف من خلال العمل وحماية الطبيعة.

وأضافت وزيرة البيئة، أنّه فيما يخص القطاع المصرفي، وكيفية أن يكون هناك استثمارا في الطبيعة، يكون ذلك من خلال مشروعات قابلة للتمويل من قبل هذا القطاع، ما يتطلب بدوره وجود تكنولوجيات متاحة للدول النامية تساعدها فى الحفاظ على الطبيعة وإعادة واسترجاع النظم الإيكولوجية بها مرة أخرى.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية أن يكون هناك تمويل متاح يساعد على تنمية القدرات والدعم الفني ومشاركة جميع الجهات المعنية.