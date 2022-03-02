الغضبان: «شياطين الإنس» يروجون شائعات بشأن سهل الطينة لتحقيق مصالحهم

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، حصاد محصول بنجر السكر بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، والدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة ببورسعيد.

سهل الطينة تحولت من مزارع سمكية إلى «نباتية»

وأشار المحافظ إلى أن معظم منطقة سهل الطينة كانت منذ سنوات مزارع سمكية وجرى تحويلها لاستزراع نباتي، مؤكدًا توفير كل أوجه الدعم لمديرية الزراعة لتحقيق أعلى نسبة من المحصول الزراعي للبنجر هذا العام، والعمل على تذليل أي عقبات خاصة باحتياجات زراعة البنجر فى شرق وغرب وجنوب المحافظة.

وحذر اللواء عادل الغضبان من الشائعات التى تستهدف هروب المزارعين من سهل الطينة، ونشر الادعاءات بعدم توافر إمكانيات الزراعة بالمنطقة، مؤكدا أن من يثير الشائعات هم شياطين البشر وهدفهم الاستفادة بخير المنطقة دون غيرهم.

الدولة ترعى المزارعين وتقدم لهم الخدمات

وقال محافظ بورسعيد، إن الدولة المصرية ترعى المزارعين وتقدم لهم كل الخدمات من مدارس وجامعة ومدينة سلام ومساكن ومدن للأجيال القادمة في شرق بورسعيد، مؤكدا أن أهالي سهل الطينة سيستفيدون هم وأبناؤهم وأحفادهم من هذه الخدمات.

وذكر المحافظ، أن المادة الخام للمحاصيل الزراعية تواجه مشاكل في كل دول العالم، ولذلك يتجه المزارعون إلى الزراعة هنا في سهل الطينة، لأنها منطقة خصبة، مضيفا «آسف أنه يوجد بالمنطقة حوالي 50 ألف فدان، ومزروع منها 15 ألفا فقط رغم توافر المياه».

وتبلغ المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر في بورسعيد 35 ألف فدان، منها 5000 فدان بمنطقة سهل الطينة و30 ألفا جنوب بورسعيد، ومتوسط إنتاجية الفدان 16 ألف طن، حيث جرى تحويل أكثر من 25 ألف فدان من الاستزراع السمكي إلى الاستزراع النباتي رغم الصعوبات التي تواجه المزارعين بالمنطقة.