«أحمد» شاب مكافح بعصارة قصب يدوية لمساعدة أسرته (فيديو)

يملك وسيلتين لإتمام عمله اليومي، آلة يدوية ووجه بشوش، يوزع الابتسامات على المارة، ومعها أكواب من عصير القصب، تمثل مصدر رزق ورثه عن أبيه وجده.

في الصورة فتى يدعى أحمد جمال، من قرية ميت العز، بمركز ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، يستقبل رواد الطريق الزراعي السريع بنها- المنصورة على حدود محافظتي القليوبية والدقهلية، ليقدم لهم عصير العصب الذي يصنعه بعصارة يدوية يعود تاريخها إلى 50 سنة.

وجه بشوش.. ومهنة النصف قرن

يمكن للمارين بهذا الطريق ملاحظة أحمد بجوار العصارة التي ورثها عن والده وجده الذين كانا يعملان عليها فى نفس المكان، وهو ما جعل وللأسرة شهرة كبيرة في تقديم عصير القصب المصنوع يدويًا والذي يقبل عليه الكثير من المسافرين على الطريق.

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا مع أحمد، الطالب بالدبلوم الصناعي، الذي قال إنه ورث هذا العمل عن والده وجده، وأن الماكينة التي يعمل عليها عمرها 50 عامًا، وتساعد في مساعدة والده على أعباء الحياة.

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يدرس ويعول

يواصل أحمد الحديث مع «الوطن» عن شغف المهنة، ومواظبته على الدراسة والتعليم، رغم عمله على العصارة منذ الساعة 10 صباحًا وحتى المغرب يوميًا دون انقطاع.

يساعد الفتى والده العامل البسيط في الصرف على أسرته، التي تتكون من والده ووالدته و4 أشقاء آخرين، من بينهم شقيق يعمل على مقربة منه، ولكن على عصارة كهربائية، مؤكدًا أنه يعيش في أسرة بسيطة الحال، مما دفعه للعمل مع الدراسة لتوفير احتياجاته والمساعدة في مصروفات الأسرة.

يحفظ ربع القرآن ويتعلم التلاوة

الجانب الآخر من حياة الفتى أحمد دينيا، حيث يحفظ ربع القرآن الكريم، ويمتاز بصوت جيد ويرتل القرآن ويتعلم التجويد، ويتمنى أن يصبح قارئًا شهيرًا للقرآن.

وأكد أن عمله في عصارة القصب أكسبه خبرة في المهنة، لذلك يخطط لإدخال بع التعديلات عليها لتكون أسرع، وتوفر بعض الجهد الذي يبذله في إداراتها.