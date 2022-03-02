ياسمين فؤاد: دمج المفاهيم البيئية بالمناهج الدراسية منذ 3 سنوات

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، من خلال كلمة مسجلة في الجلسة التي عقدتها جمعية الأمم المتحدة للبيئة على هامش اجتماعات الشق الثاني للدورة الخامسة للجمعية بنيروبي بكينيا حول طرق ربط ودمج الطبيعة بالتعليم.

دمج المفاهيم البيئية داخل المناهج الدراسية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الجلسة، أهمية دمج المفاهيم البيئية وخاصة المتعلقة بالتغيرات المناخية داخل المواد والمناهج التعليمية، موضحةً أن مصر اتخذت هذه الخطوة المهمة منذ نحو 3 سنوات، وتم دمج المفاهيم البيئية داخل المناهج المصرية للتعليم الأساسي في مصر، وذلك بهدف رفع الوعي البيئي للطلاب وخاصة من سن 6 أعوام حتى 12، ما يساهم في تغيير السلوكيات السلبية نحو البيئة والاتجاه نحو السلوكيات الإيجابية، وهذا يعمل على خلق جيل واعي وقادر على حماية البيئة.

تنشيط السياحة البيئية

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام مصر بدمج المجتمعات المحلية داخل محمياتهم الطبيعية، ما ساهم في جعلهم حراسا للطبيعة داخل محمياتهم بحيث يساهمون في الحفاظ عليها وعلى تراثهم الثقافي، وفي نفس الوقت حقق دخلا اقتصاديا لهم من خلال بيع وتسويق منتجاتهم المحلية داخل محمياتهم التي يعيشون فيها، وهي خطوة مهمة ساهمت في خلق فرص عمل لهؤلاء السكان وخاصة السيدات، كما ساهم في تنشيط السياحة البيئية بتلك المناطق.