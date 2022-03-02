وفد من نواب «التنسيقية» يلتقي رئيس «المركزي للمحاسبات»

التقى عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم، في مقر الجهاز، لمناقشة أدوار التقييم والرقابة المالية.

واستعرض المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز، العديد من الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة.

تطوير العمل داخل الجهاز

قال المستشار هشام بدوي، إن العمل يجرِ على قدم وساق لتطوير العمل داخل الجهاز، بما يتناسب مع الطفرة التي حدثت في التحول الرقمي، وجهود التنمية التي تشهدها الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق بين نواب التنسيقية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على بحث سبل التعاون فى الملفات المختلفة.

عقد لقاءات مع المسؤولين بمختلف الجهات

يأتي اللقاء، في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على عقد لقاءات مع المسؤولين بمختلف الجهات، للوقوف على المشكلات الجارية، وخطة المسؤولين لحلها.

ضم وفد التنسيقية، النواب عمرو يونس، محمد إسماعيل، مارسيل سمير، غادة علي، أحمد رمزي، علاء مصطفى، أكمل نجاتي.