تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى ياسر رزق: فقدنا رمزا من أعلام الصحافة

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الكاتب الكبير، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق والذي وافته المنية صباح اليوم.

عُرف طوال مسيرته المهنية بمواقفه الوطنية النبيلة

وذكرت أنَّ الراحل ياسر رزق، يعتبر من أعلام ورموز الصحافة المصرية والعربية، والذي عُرف طوال مسيرته المهنية بمواقفه الوطنية النبيلة.

التنسيقية تعزي أسرة ومحبي ياسر رزق

وتقدمت التنسيقية بخالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.

وغيّب الموت الكاتب الكبير، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، صباح اليوم.