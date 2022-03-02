عاجل.. السيطرة على حريق محدود في عربة قطار «خردة» بالأقصر

أكد مصدر بمحطة سكك حديد الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، اندلاع حريق محدود في إحدى عربات السكك الحديدية القديمة «كُهنة»، بعيداً عن المحطة، دون وقوع خسائر في الأرواح.

نقل العربة بعيداً وإخماد النيران

وأضاف المصدر أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي لم يتجاوز العربة، حيث تم نقلها بعيداً، وتم التعامل معها وإخماد الحريق دون أن تنتقل النيران إلى أي عربات أو منشآت أخرى.

لجنة فنية لبيان أسباب الحريق

وأشار المصدر، ضمن تصريحاته التي أدلى بها قبل قليل في مدينة الأقصر، إلى أن الحريق لم تعرف أسبابه بعد، لافتاً إلى أنه تم انتداب لجنة فنية للتعرف على أسباب الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.