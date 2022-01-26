محافظ الأقصر ورئيس الجامعة يشاركان في احتفال مديرية الأمن بعيد الشرطة

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام عثمان مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء خالد عبد الحميد، مساعد الوزير ومدير أمن الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، احتفالية مديرية أمن الأقصر، بعيد الشرطة الـ70، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة

استهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبته كلمة اللواء خالد عبدالحميد مدير الأمن، الذي طلب من الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة، وعلى روح محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

ورحب مدير الأمن، في كلمته بالمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة.

تضحيات الضباط في معركة الإسماعيلية

وتناول مدير الأمن خلال كلمته، نبذة عن ملحمة أبطال الشرطة في معركة الإسماعيلية، موضحًا الدور البطولي الذي قام به الضباط البواسل ورفضهم تسليم أسلحتهم، لكنهم استبسلوا أمام الأعداء رغم عدم التكافؤ الواضح في التسليح، وفضلوا التضحية والفداء.

من جانبه أعرب الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، عن سعادته بالحفل، الذي رصد الدور البطولي في معركة الإسماعيلية إحدى فصول النضال الوطني، والجهود التي يبذلها أبناء الشرطة في سبيل حفظ الأمن الداخلي للبلاد.

تاريخ الشرطة المصرية حافل بالعطاء والتضحيات

وأكد رئيس الجامعة أن رجال الشرطة الذين وقفوا بصمود في وجه العدوان الإنجليزي، وزادوا عن تراب وطنهم بالدم، سطروا بطولات سجلها التاريخ بأحرف من نور لن تنسى، لافتا إلى أن تاريخ الشرطة المصرية حافلا بالعطاء والتضحيات حتى يومنا هذا، موجها لهم التحية وداعيًا أن يحفظ الله بلادنا من كل سوء.

وتخلل الحفل فقرات متعددة رصدت دور وجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان، وبدأت بفقرة «أصل الحكاية»، التي قدمها النقيب أحمد عاصم مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، ثم كورال غنائي أداه تلاميذ مدارس النيل، ومدرسة المستقبل، أعقبته فقرة قدمها النقيب محمد يحيى، تناول خلالها مراحل تطور علم مصر منذ فجر التاريخ وتغيره على مر العصور، ثم فقرة تجسيد معركة الإسماعيلية وشارك فيها تلاميذ مدارس الأقصر.

كما شارك طلاب جامعة الأقصر، بفريق كورال، وقدموا عددا من الفقرات الغنائية لرجال الشرطة.

واختتم الحفل بعرض إنجازات المديرية خلال العام الماضي، ثم تكريم أسر شهداء الشرطة في لمسة وفاء من المديرية نحو أبنائها، كما جرى تكريم عدد من القيادات والضباط وأفراد الشرطة، وانتهى الحفل بالسلام الوطني.