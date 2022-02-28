حبس ربة منزل متهمة بتسميم والدتها لرفضها خيانة زوجها بالأقصر 

أمرت النيابة العامة في بندر الأقصر، اليوم الاثنين، بحبس ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بتسميم والدتها، لرفضها إقامة ابنتها علاقة غير شرعية مع عشيقها.

إخطار مدير أمن الأقصر بالواقعة

تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مستشفى الكرنك الدولي، يفيد باستقبال سيدة في العقد الخامس من العمر، مصابة بتسمم حاد، نتيجة تناولها وجبة غذائية بها سم، تم إنقاذها، وفي أثناء وجود السيدة بالمستشفى تم التحقيق معها على إثر الواقعة، حيث اتهمت ابنتها بتسميهما، بسبب وجود مشادات دائمة بينهما، بسبب رفض الأم إقامة الابنة علاقة غير شرعية مع عشيقها، في منزل الأم الذي تعيش فيه مع ابنتها وزوج المتهمة وطفلتيها.

الهروب إلى القاهرة برفقة عشيقها

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر، بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، من تتبع هاتف المتهمة وضبطها، بعد هروبها إلى القاهرة، برفقة عشيقها، حيث تم عرضها على النيابة العامة، التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.

إحاله 67 موظفاً للتحقيق

وفي سياق آخر، أحالت إدارة التفتيش المالي والإداري بمدينة الأقصر، بإشراف عبد الحميد الكيلاني، مدير الادارة، 67 من العاملين والموظفين للتحقيق أمام الشؤون القانونية، وذلك لعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية، خلال شهر فبراير 2022، وعدم الانضباط الإداري، حيث أسفرت المتابعات المستمرة عن تحرير 15 محضر مخالفة، كما تم تحرير 109محضر نظر وحفظ.

ومن جانبه، شدد رئيس مدينة الأقصر على تحقيق الإنضباط الإداري في جميع الإدارات والهيئات بالمدينة، لتوفير أفضل خدمة للمواطنين المترددين على المصالح الحكومية، وإنهاء طلباتهم فى أقل وقت ممكن، وأكد على تطبيق القانون بصرامة على الموظفين الذين يتغيبون دون إذن، أو الذين يتركون العمل أثناء المواعيد الرسمية، مما يعطل مصالح المواطنين.