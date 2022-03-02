مصدر بـ«الأوقاف»: لم نحدد مصير إقامة موائد رحمن في رمضان

يطرح الكثيرون أسئلة عن إمكانية السماح بإقامة موائد الرحمن في شهر رمضان من عدمه، خاصة بعد إعلان وزارة الأوقاف ضوابط صلاة التراويح في المساجد، وشروط فتح المساجد ومصليات النساء في رمضان.

القرار سيُحدد وفقًا للحالة الوبائية

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أن مسألة السماح بإقامة موائد الرحمن في شهر رمضان المقبل لم تُحدد بعد، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي وفقًا لما تراه لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا بمجلس الوزراء، وحسب الحالة الوبائية لفيروس كورونا.

الوزارة ملتزمة بقرارات لجنة متابعة كورونا

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: أن وزارة الأوقاف ملتزمة بالقرارات التي تتخذها لجنة متابعة كورونا بمجلس الوزراء، وفي حال السماح بإقامة موائد الرحمن ستسمح الوزارة بذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة.

وكانت وزارة الأوقاف شددت على ضرورة اتباع الضوابط الاحترازية والوقائية للصلاة في المساجد بشكل عام، خاصة في شهر رمضان المقبل، وصلاة الجنازة بشكل خاص، مثل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، وأن يحمل كل مصل معه سجادة الصلاة الخاصة به.

7 ضوابط وضعتها وزارة الأوقاف

وجاءت الضوابط التي تشترط وزارة الأوقاف اتباعها قبل الذهاب للصلاة هي كالتالي:

1-ارتداء الكمامة.

2- فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وإغلاقها فور انتهاء الصلاة.

3- الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

4- عدم فتح دور المناسبات.

5- عدم زيارة الأضرحة.

6- عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

7- تفويض مديري المديريات بإغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن عدد المساجد الكبرى والجامعة التي تؤدى فيها صلوات الجمعة يصل لأكثر من 80 ألف مسجد.