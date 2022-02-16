رابط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف والخطوات المطلوبة

زاد البحث منذ الأمس عن رابط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف، منذ فتح باب التقديم أمس عبر بوابة الوظائف الحكومية، التي شملت 1000 عامل مسجد و1000 إمام وخطيب ومدرس، حيث أتاحت بوابة الوظائف الحكومية رابط التقديم من خلالها.

رابط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف

ويمكن للراغبين في التقدم لوظائف وزارة الأوقاف، الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية، وفتح رابط التقديم لـ وظائف وزارة الأوقاف، المتاح على بوابة الوظائف الحكومية، من هنــــا.

خطوات التقديم لوظائف وزارة الأوقاف

- يمكن الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، والضغط على خانة وزارة الأوقاف، ثم اختيار الوظيفة «إمام، خطيب، مدرس متعاقد، وعامل مسجد متعاقد».

- بعد اختيار الوظيفة يتم قراءة شروط التقدم، ثم الضغط على خانة تقديم طلب، ثم ملء الاستمارة الإلكترونية المطلوبة.

- رفع المستندات المطلوبة التي تشمل صورة شخصية حديثة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، صورة المؤهل الدراسي، صحيفة الحالة الجنائية سارية، الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، وشهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة» في حالة الإعاقة، ويجب الرفع بصيغة jpg فقط، ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- يظهر رقم التسجيل ويتم الاحتفاظ بالرقم لاستكمال المطلوب للحصول على الوظيفة.

مسؤوليات شاغلي وظائف وزارة الأوقاف

ويختص شاغل وظيفة عامل مسجد بالمحافظة على المسجد ونظافته، أما شاغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس مسؤول عن إمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس.

شروط وظائف وزارة الأوقاف

وتمثلت شروط وظائف وزارة الأوقاف، في أن يكون المتقدم حسن السيرة ومصري الجنسية، ولم يتم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف من قبل، ولم يتم فصله من الخدمة من قبل، ويجب أن يقرّ المتقدم بقبوله العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية حسب مصلحة العمل.