حالة الطقس غدا في جميع محافظات مصر.. أمطار وانخفاض درجات الحرارة

ارتفاع في درجات الحرارة شهدته أنحاء البلاد كافة على مدار اليومين الماضيين، جعل المواطنين يتساءلون عن حالة الطقس غدا في جميع محافظات مصر، لتصدر هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بحالة الطقس، أوضحت فيه أنه اعتبارا من غد الخميس الموافق 3 مارس، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 7 درجات مئوية على كل محافظات مصر.

وبالنسبة لـ حالة الطقس غدا، فمن المتوقع أن يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، كما يكون مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا في جميع محافظات مصر

وبالنسبة لحالة الطقس غدا في جميع محافظات مصر، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما يشهد عدد من المناطق سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث بين 20 إلى 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحركة الرياح فتنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحري على البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 60 إلى 40 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 3 إلى 5 أمتار.

وبعد التغيرات التي تشهدها حالة الطقس غدا في جميع محافظات مصر، تعود حالة الاستقرار لحالة الطقس مرة أخرى، وتنعدم فرص سقوط الأمطار في جميع محافظات مصر، لتكون الظاهرة الأكثر سيطرة على جميع محافظات مصر حتى يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس، هي الشبورة المائية الكثيفة ونشاط الرياح.