حالة الطقس غدا الخميس 3-3-2022 في مصر.. أمطار ورياح وانخفاض بالحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، غدا الخميس، يصل إلى ما بين 5-7 درجات على جميع المحافظات، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، قادم من جنوب غرب أوروبا.

تأثير المنخفض البارد على الطقس

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المنخفض البارد، سيكون السبب فى اعتدال درجات الحرارة خلال يومي الخميس والجمعة، إذ يسود طقس معتدل على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشرقية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 20-19 بانخفاض نحو 7 درجات عن اليوم الأربعاء.

ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، إذ تسجل درجات الحرارة العظمي 17 درجة مئوية، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة وخفيفة على السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، تصل خفيفة على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط إلى 5 أمتار، مما يمنع الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 17- 11

وادي النطرون 18- 10

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20 - 10

دمنهور 19- 10

بلطيم 25- 11

مطروح 17- 11

السلوم 16- 11

سيوة 17- 10

بورسعيد 19- 11

دمياط 19- 12

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 20- 10

السويس 21- 10

العريش 18- 11

رفح 18- 10

رأس سدر 21- 11

نخل 19-04

نويبع 21-14

طابا 22- 13

كاترين 16- 03

الطور 20-11

شرم الشيخ 24-14

الغردقة 25- 14

مرسى علم 26- 14

الفيوم 21- 10

بني سويف 20-10

المنيا 19-08

أسيوط 20- 08

سوهاج 22 -09

قنا 30- 10

الأقصر 21- 10

أسوان 30- 12

إدفو 29-12

أبو سمبل 28-11

الوادي الجديد 24- 08

شلاتين 30- 12

أبو رماد 28- 13

حلايب 29- 13

رأس حدربة 25-14