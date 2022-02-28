حالة الطقس غدا الثلاثاء 1-3-2022 فى مصر.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، الثلاثاء، إذ يستمر ارتفاع معدلات درجات الحرارة، خاصة على محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظات شمال الصعيد، حيث تصل إلى 31 درجة مئوية على المحافظات الجنوبية.

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، عن حالة الطقس غدا، وجود ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، إذ يسود طقس دافي على معظم الأنحاء، حيث تصل درجات الحرارة الى 24 درجة مئوية خلال ساعات النهار. وسيكون غائمًا نسبيا ويحتوي على الكثير من الأتربة العالقة، على جميع المحافظات عدا محافظات جنوب وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث يسود طقس مشمس طول ساعات النهار، ومع بداية ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة نحو 12 درجة على معظم مدن ومحافظات الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد، تراجع فرص سقوط الأمطار التى كانت متوقعة فى طقس غدا الثلاثاء، حسب الخرائط السابقة للطقس، وذلك على السواحل الغربية للبلاد، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية، على معظم محافظات البلاد.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وفيما يلي، درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 24- 12

الإسكندرية 22- 12

وادي النطرون 22- 11

طنطا 23- 12

شبين الكوم 24 - 12

دمنهور 23- 12

بلطيم 22- 11

مطروح 21- 12

السلوم 21- 11

سيوة 25- 10

بورسعيد 22- 11

دمياط 21- 11

الزقازيق 24- 12

المنصورة 23- 11

الإسماعيلية 25- 12

السويس 25- 12

العريش 23- 10

رفح 22- 09

رأس سدر 24- 12

نخل 22-04

نويبع 27-15

طابا 23- 12

كاترين 23- 03

الطور 23-11

شرم الشيخ 26-15

الغردقة 26- 14

مرسى علم 26- 14

الفيوم 25- 10

بني سويف 26-10

المنيا 26-08

أسيوط 27- 08

سوهاج 27 -09

قنا 28- 10

الأقصر 30- 10

أسوان 31- 12

إدفو 30-11

أبو سمبل 31-11

الوادي الجديد 28- 08

شلاتين 27- 08

أبو رماد 26- 13

حلايب 24- 13

رأس حدربة 24- 14