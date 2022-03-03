حظك اليوم برج الجدي الخميس 3-3-2022 مهنيا وعاطفيا

ارتباط مولود برج الجدي بعائلته بشكل كبير، يجعل منه شخصية مسؤولة، يحرص على إنجاز جميع المهام المسندة إليه، ما يجعله شخصية جادة لا تميل إلى المرح، كما أنه يتميز بمواقفه الثابتة، فلا يمكن له أن يغير من آرائه نتيجة تعرضه للضغوط، ويحرص دائما على التخطيط لفترات زمنية بعيدة، ولا يحب العشوائية في إجراء أي من الخطوات المهمة والمتعلقة بالمستقبل، ويحرص دائما على التواجد في الأماكن الهادئة والابتعاد عن الضجيج.

ويتميز مولود برج الجدي أيضا بأنه دقيق في مواعيده بشكل كبير، ويلتزم بتنفيذ اتفاقاته مع الأشخاص الآخرين بشكل كبير، ويستطيع النجاح في المناصب القيادية في وقت سريع، ما يجعله يبحث عن الحظ اليومي الخاص به باستمرار، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة كبيرة تساعدك على القيام بلقاءات وإنجازات مهمة.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع نبتون في وضع داعم يمنحك كل السحر والجاذبية وقد تحقق تواصلا أفضل مع الأهل والأحباب.

الحب عند برج الجدي

رغم حاجته الدائمه للدخول في علاقة عاطفية، إلا أن مولود برج الجدي لا يمكن كسر جدرانه بسهولة، ولكنهم بمجرد الوقوع في الحب، فلا يمكن له إخفاء مشاعره عن الطرف الآخر.