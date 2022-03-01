حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 1-3-2022 مهنيا وعاطفيا

الغموض والكتمان من أبرز صفات مواليد برج الجدي، الذين يفضلون الاحتفاظ بمساحتهم الشخصية بعيدًا عن الآخرين، وعلى الرغم من هذا، فأن مواليد هذا البرج من الشخصيات العاطفية والرومانسية، لكنها تفضل العقل دائمًا والوصول لقرار الارتباط يحتاج لوقت كبير للتفكير.

ولمواليد برج الجدي، المهتمين بتأثير الأبراج على طاقتهم خلال اليوم، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي يقدمها للقراء، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبير الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

اليوم يستطيع مولود برج الجدي تحقيق المكاسب المادية، ويستطيع الحصول على أرباح، لكي يحدث هذا لابد من الانتباه إلى خطواتك وحساباتك، واطمئن لأن القمر في منزل المال، بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول عبير، إن على مواليد برج الجدي أن يهتموا بما لديهم اليوم، والنظر الجانب الإيجابي للأشياء وحافظ على اللباقة، حتى لا تخسر كل شيء.

مشاهير برج الجدي

الإصرار والنضج العقلي والتفكير العملي يجعل مواليد برج الجدي يصل لأعلى المناصب، ومن أبرز مواليد هذا البرج من المشاهير، الشاعر الراحل صلاح جاهين ومحمود المليجي، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنانة الشابة ملك قورة، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي وجورج وسوف وعمرو يوسف، وغادة عادل، وهنا شيحة، والفنانة غادة رجب، والفنان سمير صبري، والممثل أشرف زكي.