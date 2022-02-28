حظك اليوم برج الجدي الاثنين 28-2- 2022 مهنيا وعاطفيا

القائد والمثل الأعلى، هما الانطباع الذي يتم اتخاذه عن مواليد برج الجدي، نظرًا لقدراتهم على إيجاد حلول مبتكرة ومختلفة لمشاكل تواجههم بشكل يومي.

صفات مواليد برج الجدي

الاعتماد عليه، وتحمل المسؤولية من أبرز ما يميز مواليد برج الجدي، فهو دائمًا ما يقوم بحساب جميع خطواته، ويفكر كثيرًا قبل اتخاذ أي قرار، لنه يرفض الشعور بالندم.

وفي هذا السياق، يرصد موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الجدي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد

حظك اليوم برج الجدي الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجدي، إن القمر اليوم في برجك يحفز طموحاتك ومهاراتك العملية.

حظك اليوم برج الجدي الصعيد العاطفي

بينما على المستوى العاطفي، تؤكد عبير فؤاد أنه سيكون المريخ بمنزل الحب يمنحك جاذبية وابتسامة ساحرة وتتمتع بطاقة عاطفية تساعدك على التواصل مع من تحب وتبدو في أفضل حالاتك.

مشاهير برج الجدي

يترك مواليد برج الجدي بصماتهم في أي مجال عملي بفضل نضجهم، لذلك هناك الكثير من مشاهير هذا البرج منهم الفنان صلاح ذو الفقار، والشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي، والصحفية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري، الفنانة نجوى فؤاد ومحمود المليجي، والفنان سمير صبري، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنانة الشابة ملك قورة، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي.