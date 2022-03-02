أفضل الأعمال في شهر شعبان.. تعرف على الأدعية المستجابة وفضل الصيام

تتصدر أفضل الأعمال في شهر شعبان، محركات البحث الإلكتروني، وخاصة عقب استطلاع هلال شعبان 2022، مساء اليوم الأربعاء، إذ أعلنت دار الإفتاء المصرية نتيجة رؤية الهلال، عقب استطلاع هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني من مارس لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

استطلاع هلال شعبان 2022

وعن استطلاع هلال شعبان 2022، أكدت دار الإفتاء، أن غدا الخميس 3 مارس 2022، هو المتمم لشهر رجب لعام 1443 هجريًّا، على أن يوافق يوم الجمعة 4 مارس، أول أيام شهر شعبان لعام 1443 هجريًّا، وقالت الإفتاء في البيان الصادر عنها منذ قليل: «قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا»، مما جعل أفضل الأعمال في شهر شعبان ، تشهد الكثير من عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل.

أفضل الأعمال في شهر شعبان

وعن أفضل الأعمال في شهر شعبان، أوضح الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، خلال حديث لـ«الوطن»، أن أفضل الأعمال في شعبان هو الصوم، ولكن ذهب الفقهاء إلى أنه يجب أن يتم الفصل بين شعبان ورمضان بالفطر، وأخرج النسائي في سننه عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم».

شهر رمضان 2022

وينتظر المسلمون قدوم شهر رمضان المبارك 2022، باعتباره أفضل أشهر العام وأكثرها بركة، وهو الشهر الذي اخصته الله عز وجل بنزول القرآن الكريم، وفرض فيه عبادة الصيام، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة.