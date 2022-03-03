دعاء شهر شعبان مكتوب.. «اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء»

يبحث قطاع كبير من المسلمين عن دعاء شهر شعبان مكتوب، خاصة بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر شعبان، وفي هذا الصدد يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر، إنّه ليس هناك دعاء محدد معروف بأنّه دعاء شهر شعبان مكتوب، لكن يفضل أن يدعو المسلم، ويقول: «اللهمَّ إنّ هذا هلالُ شهرٍ وقد وَرَدَ وأنْتَ أعلمُ بِما فيه مِنَ الإحسانِ فَاجعَلْهُ اللهُمَّ هِلالَ بَركاتٍ وسَعَاداتٍ كامِلَةِ الأمانِ والغُفرانِ وَالرِّضْوانِ وماحِيَةِ الأخطارِ في الأحيان والأزمانِ وَحامِيَةً من أذى».

دعاء شهر شعبان مكتوب

ومن أفضل الأدعية التي يمكن أن تكون دعاء شهر شعبان مكتوب: «اللهم إنّي أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك، اللهم إنّي أسألك سؤالا خاضعا متذللا خاشعا، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظّم فيما عندك رغبته».

أدعية شهر شعبان

ومن بين الأدعية التي يمكن أن يدعو بها المسلم كدعاء شهر شعبان مكتوب: «اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب جندك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك اللهم اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنّك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا».

أدعية مستحبة في شعبان

وقد يدعو الإنسان في شهر شعبان بدعاء: «اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، وصل على محمد وآل محمد، اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب ولا فِراق غالٍ ولا استمرار مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال وأعنّا اللهم على صيامه وقيامه يارب العالمين».