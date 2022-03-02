خريطة فصل التيار الكهربائي عن 12 قرية بكفر الشيخ غداً

‏‎أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن فصل التيار الكهربائي عن 12 قرية وتوابعها، غداً الخميس، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز كفر الشيخ ودسوق والرياض والحامول ومطوبس وسيدي سالم وبيلا، حيث ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

‏‎وأكدت غرفة العمليات في بيان لها، قبل قليل، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 12 قرية وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، حيث يتم فصل الكهرباء عن «مغذي صندلا» بكفر الشيخ، وتتأثر بفصل التيار قرية «صندلا» وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي النوايجة» بدسوق، وتتأثر بالفصل قرى «البياض» و«الطراوي»، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي المجد 55» بمركز الرياض، وتتأثر بالفصل قرى مجلس قروي «المجد 55» وتوابعها.

فصل التيار عن مغذيات الحامول ومطوبس

كما سيجري فصل التيار الكهربائي عن «مغذي الأبعادية» بالحامول، وتتأثر قرية «الأبعادية» وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي البرانية» في مطوبس، وتتأثر بالفصل قرى «قومسيون شرق»، و«أبودنيا»، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي طلمبات7» بالرياض، وتتأثر بالفصل قرى «التواني»، و«مطار الطنطاوي» وتوابعها.

ووفقاً لبيان شركة الكهرباء، فإنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن «مغذي القصابي» بمركز سيدى سالم، وتتأثر بالفصل قرية «القصابي» وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي حلمي حسين» بمركز بيلا، وتتأثر بالفصل قرية «حلمي حسين» وتوابعها.

خريطة انقطاع الكهرباء لإعلام المواطنين بمواعيدها

ويجري نشر خريطة انقطاع الكهرباء بقرى ومدن كفر الشيخ بشكل دوري على الصفحة الرسمية للمحافظة، وعلى صفحات الوحدات المحلية، لإعلام المواطنين بمواعيد قطع التيار الكهربائي.