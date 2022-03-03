لأول مرة.. جامعة القاهرة تمنح درجة الدكتوراة لباحثة متوفاة

في لفتة إنسانية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وتقديرا لدورها ومكانتها خلال فترة دراستها وكونها عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ مساعد قبل وفاتها، منحت الكلية درجة الدكتوراة الشرفية للباحثة شيماء السيد فاضل الزلاط، التي وافتها المنية قبل مناقشة الرسالة بشهور إثر حادث أليم راحة ضحيته الباحثة وابنتها.

تفاصيل منح درجة الدكتوراة رغم وفاة الباحثة

وكشف الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، تفاصيل منح درجة الدكتوراة رغم وفاتها، قائلا: «الدكتورة كانت بدرجة أستاذ مساعد بالكلية وجهزت الرسالة ولكنها أصيبت بحادث وتوفت بعد 8 شهور وهي بالرعاية المركزة، وابنها توفي بنفس الحادث، وعلى الفور تكريما لها خاطبنا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، بالموضوع ووافق عليها مباشرة بشأن مناقشة رسالتها ومنحها درجة الدكتوراة».

عميد سياسة واقتصاد: الرسالة تناقش الاقتصاد الأخضر

وأضاف عميد الكلية في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن الدكتورة انتهت من الرسالة قبل وفاتها، وأن المشرفة الخاصة بها قامت بتجميعها وإعدادها للمناقشة، وحصلت الدكتورة على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، لافتا إلى أنها أول حالة في جامعة القاهرة والجامعات المصرية، والرابعة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الرسالة تختص بمناقشة الاقتصاد الأخضر وتأثيره على التنمية.

وواصل: «اجتمعت أول أمس مع اللجنة المكونة من الدكتورة منى البرادعي رئيسا ومحكما والدكتورة نهال المغربل محكما والدكتورة عادلة رجب مشرفا لتناقش رسالة الباحثة شيماء السيد فاضل الزلاط، رحمة الله عليها، «سياسات النمو الأخضر تأثيرها على قطاع الطاقة»، وبعد عرض الرسالة من المشرفة نيابة عن الباحثة وتعقيب اعضاء اللجنة الذين أشادوا بالرسالة ومنحوها درجة امتياز لإعجابهم بالمحتوى ونتائج الرسالة».

وتابع: «تم منح الباحثة درجة شرفية للدكتوراة وتعد هذه اللجنة والمناقشة الأولة من نوعها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة القاهرة».