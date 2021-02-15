شروط ورابط التسجيل للحصول على منح الدكتوراة المقدمة من الصين

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح المقدمة من الصين للحصول على درجة الدكتوراه.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» آخر موعد للتقدم وكيفية التسجيل للحصول على المنحة ورابط التسجيل والاختصاصات المطلوبة والشروط نقلا عن الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي:

رابط وميعاد التسجيل للحصول على منحة الدكتوراه من الصين

آخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح هو 28 فبراير الحالي.

وعلى الراغبين في التقديم استيفاء استمارة التقديم الإلكتروني وملء البيانات المطلوبة من هنـــا

وتسلم المستندات المطلوبة للحصول على المنحة، إلى الإدارة العامة للبعثات، ويشترط في المتقدمين ألا يزيد سن المتقدم على 33 سنة في بداية سبتمبر من العام الجاري.

التخصصات العلمية المطلوبة هي: «علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، علوم الهندسة البحرية، بناء شبكات والاتصالات والمعلومات، الأمن السيبراني، الميكانيكيا، الكهرباء، الهندسة الصناعية، العلاج الطبيعي، دراسة اللغة الصينية وآدابها».

شروط التقدم للحصول على المنحة

أن يكون المرشح مصري الجنسية، ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات.

ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام.

ويشترط ألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه أكثر من عام في 1 /9/ 2021.

وفي هذه المنحة يلتزم الجانب الصيني بقيمة منحة شهرية بمبلغ 3500 يوان قابلة للزيادة، وإعفاء كل طالب من: رسوم التسجيل، والقيد السنوي لحضور المحاضرات والدراسات، وتكاليف المواد الدراسية المحددة، ونفقات الإقامة المقررة، بالإضافة إلى دفع مبلغ معين مرة واحدة لترتيب الإقامة، وتقديم العلاج الطبي بالمجان للطلبة المصريين الحاصلين على منح الدكتوراه من الحكومة الصينية، وخدمة الترانزيت عند الانتقال من العاصمة الصينية إلى مكان الدراسة للالتحاق بالجامعة وعند العودة بعد التخرج.

في المقابل يتحمل الجانب المصري طبقًا للبرنامج التنفيذي المُوقع بين الجانبين استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصيني لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب بالصين، فيما لا تشمل السفر ذهابًا وعودة.