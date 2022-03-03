نقيب المأذونين: كل شهادات الكشف الطبي المستخدمة في الزواج «مزورة»

علق إسلام عامر، نقيب المأذونين، على تصريحات النائب كريم السادات، حول أهمية قانون الكشف الطبي للمقبلين حديثاً على الزواج بشكل حقيقي، كونه قانون مهم ومختلف وجديد من نوعه، نظراً لأنه ينظم عملية الزواج داخل المجتمع، خاصة مع ارتفاع حالات الطلاق في الفترة الأخيرة، إذ ذكر أن قانون الكشف الطبي للمقبلين على الزواج حديثاً لن يؤثر في حجم الطلاق داخل المجتمع، وذلك خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على «etc».

جميع شهادات الكشف الطبي المستخدمة في الزواج حاليا مزورة

وأضاف «عامر»، أن جميع شهادات الكشف الطبي المستخدمة في الزواج حاليا مزورة، مطالبًا باستخراج الشهادة وتوقيع الكشف على الزوجين مجاناً، وعدم فرض أي رسوم مالية، كما أن هناك رشاوى تدفع من جانب المقبلين على الزواج، وتصل ثمن الرشوة للحصول على الشهادة الصحية لـ200 جنيه

أسباب الطلاق معظمها مشاكل نفسية

فيما قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إن قانون الكشف الطبي للمقبلين حديثاً على الزواج مختلف وجديد من نوعه، نظراً لأنه ينظم عملية الزواج داخل المجتمع، مع ارتفاع حالات الطلاق في الفترة الأخيرة، إذ أن نسبة حجم الطلاق داخل غير طبيعية، مشيراً إلى أن أسباب الطلاق معظمها مشاكل نفسية، وليست بسبب أوضاع مالية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج.

ثمن التحليل على المتزوجين حديثا يصل إلى 500 جنيه

وأضاف السادات، أن قانون الكشف الطبي للمقبلين حديثاً على الزواج، يركز على الجانب النفسي سواء عند الرجل أو المرأة، ثم يليها المشاكل الصحية ثم المجتمعية، ثمن التحليل على المتزوجين حديثا والذي يصل 500 جنيه رقم غير مبالغ فيه، لأن الزواج مشروع حياة.