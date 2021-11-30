نقيب المأذونين يطالب بإقرار موثق بالشهر العقاري بعنوان الزوجة لإعلانها

علق الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، على إمكانية إضافة القيد العائلي في وثيقة الزواج بسبب الزواج الثاني، قائلا: «من واقع المجتمع نسبة الطلاق والزوجة الأولى، لن تقبل بأي شكل، ولحل هذه المشكلة، وجوب على الزوج إقرار موثق باسم وعنوان الزوجة ويقدم للمأذون».

أهمية معرفة بيانات الزوجة

وأضاف «عامر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، «عندما يتزوج الزوج لدي يعطيني بطاقته الشخصية الخاصة به، وإذا وجدت أنه متزوج وجوبي عليا معرفة اسمها وعنوانها وإخطارها بجواب مسجل بعلم الزوج».

وتابع: «إعطاء عنوان واسم الزوجة مسؤولية الزوج، ومن طبيعة الحال احنا نخطر لأن وجوب عليا والقانون حتم عليا في خلال أسبوع لازم أخطرها، ولو جه تزوج وأعطاني عنوان خاطئ».

إقرار موثق في الشهر العقاري

وواصل: «الحل الوحيد إقرار موثق بالشهر العقاري باسم الزوجة وعنوانها ليعلن عليه الزوجة الأولى، ويكون مستند رسمي، ويضاف في عقد الزواج، ويكون إلزامي على الزوج، علما بأن هذا الإقرار غير مزور لأنه سيوثقه في الشهر العقاري».

كان جدلا واسعا أثير الفترة الماضية حول إخبار الزوجة بالزواج الثاني، وذلك بعد واقعة زواج البطل المصري بيج رامي.

أثارت الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لزفاف الكابتن ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، بطل مستر أولمبياد 2021، جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تزوج بعلم عائلته فقط، دون علم زوجته مروة المغربي، ابنة خاله وأم بناته، ليتساءل المواطنون عن زوجته الثانية التي تزوجها، أمس، بأحد الفنادق بالإسكندرية.

وكانت مروة المغربي، زوجة بيج رامي وأم بناته، قد عبرت عن صدمتها وغضبها من الزواج الثاني لزوجها دون علمها قائلةً لـ«الوطن»: «جواز إيه، أنا ماعرفش حاجة، وصور إيه، وإزاي يتجوز وأنا ماعرفش»، بينما أكد مصدر مقرب من أسرتها، أنهم يعيشون في حالة صدمة لزواج «بيج رامي» على ابنتهم دون علمهم.