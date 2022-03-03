«مدبولي» يترأس اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قبل قليل، في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الملفات المختلفة التي تعمل عليها الحكومة.

يأتي ذلك في إطار التشغيل التجريبي الذي بدأ في «الحي الحكومي»، بالعاصمة الجديدة مطلع العام الجاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتشغيل التجريبي للعاصمة لمدة 6 أشهر، مع الانتقال التدريجي للمقرات، وتُعد تلك هي المرة الرابعة، التي يعقد فيها مجلس الوزراء، اجتماعه، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

عرض تطورات مجابهة فيروس كورونا على اجتماع مجلس الوزراء اليوم

وفرضت مستجدات مجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» نفسها على الاجتماع، وحرص رئيس مجلس الوزراء، على متابعة المستجدات الخاصة بالإصابات والوفيات، وعدد المواطنين الذين جرى تطعيمهم.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، شهد مساء الثلاثاء الماضي، احتفالية إطلاق المرحلة الأولى من الدراسات السريرية للقاح المصري «إيجي فاكس»، والذي يجري العمل عليه بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص.

وبدأت الدراسات السريرية على قرابة 5 متطوعين، حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، دون آثار جانبية تذكر، حسب القائمين على «الدراسات»، مع حصولهم على الجرعة الثانية بعد أسبوعين من تاريخ الحصول على الجرعة الأولى.

ويقيم المتطوعون للحصول على اللقاح لمدة 72 ساعة بعد الجرعة الأولى في مستشفى قصر العيني، في إطار تعاون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في تنفيذ «الدراسات»، كما يقيم المتطوع لمدة 24 ساعة بعد الجرعة الثانية، لرصد أية تغيرات.

آثار الأزمة «الأوكرانية – الروسية»

الملف الثاني الذي يفرض نفسه على فعاليات اجتماع مجلس الوزراء اليوم، هو تداعيات الأزمة «الروسية – الأوكرانية»، وما تبعها من ارتفاع كبير في أسعار النفط على الصعيد العالمي، وأسعار القمح، في ضوء اعتبار «موسكو» و«كييف» المُصدرين الرئيسين للقمح إلى مصر.