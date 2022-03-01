«الصحة العالمية» تعلن اقتراب منح مصر الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح إيجي فاكس

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المنظمة سعيدة برؤية مصر وهي الكفاح من أجل الصحة العامة، والتي تعد من أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت ممثل منظمة الصحة العالمية أننا الآن نشهد تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض مصر، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية للصحة العامة ومنهم ١٠٠ مليون صحة، وأيضًا إنتاج اللقاح المصري إيجي فاكس وهو أحد النجاحات التي تحققها مصر لمكافحة جائحة كورونا.

واضافت " القصير" مصر تسعى نحو الحق في الحصول على اللقاح والتوطين لصناعته وإنتاجه، والاستثمار في البحوث والدراسات، ونحن نشاهد يوميًا تلك النجاحات على أرض مصر أم الدنيا ونسعى للاستفادة منها ونقلها للدول العربية الأخرى.

واختتمت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر حديثها، بتقديم المباركات والتهاني لمصر بالوصول لمرحلة التجارب الإكلينيكة والسريرية للقاح المصري، لافتا إلي اقتراب إعطاء منظمة الصحة العالمية التصريح الطارئ للقاح المصري.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي، الذي تنظمه شركة إيفا فارما للأدوية، للحديث عن اللقاح المصري لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد "إيجي فاكس"، وذلك بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على الدراسات ما قبل الإكلينيكية الخاصة به، والموافقة على بدء المرحلة الأولى من الدراسات السريرية والاحتفال بها.

ويشارك في المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة الدواء المصرية وممثلي عدد من الجهات المعنية.