مدبولي: تكليف رئاسي بتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يغطي الاحتياجات المحلية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واستعرض الاجتماع، تقريراً حول أبرز محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية.

أكد رئيس الوزراء، أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يُلبي احتياجات السوق المحلية ويقلل فاتورة الاستيراد من الخارج.

محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية

وأوضح وزير الزراعة، أن استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية ترتكز على عدة محاور، هي إنشاء قاعدة بيانات وتحديثها، والتوسع في المشروع القومي للبتلو، إلى جانب إجراء التحسين الوراثي، وتوفير السلالات المحسنة، فضلاً عن تطوير مراكز تجميع الألبان، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية.

نتوقع إنتاج 555 ألف طن لحوم و6 ملايين طن ألبان في 2022

وأشار «القصير»، إلى أنه جرى إنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية، وجرى تحديثها في يناير 2022، لافتاً إلى أنه في عام 2022، ستصل كمية اللحوم المتوقع إنتاجها محلياً إلى 555 ألف طن، من مختلف مصادر اللحوم، كما تبلغ كمية الألبان المتوقع إنتاجها محلياً نحو 6 ملايين طن.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه جرى تطوير 179 مركزاً لتجميع الألبان حتى الآن، وجار توريد وتركيب الأجهزة لـ10 مراكز أخرى، كما استعرض الوزير جهود التوسع في تصنيع منتجات الألبان، واستمرار التحسين الوراثي للسلالات المحلية، إلى جانب خطوات تنفيذ المشروع القومي للبتلو الذي بلغ عدد المستفيدين منه حالياً نحو 40 ألف مستفيد، ويصل عدد الرؤوس الممولة إلى نحو 500 ألف رأس.

تنفيذ 1065 قافلة بيطرية علاجية مجانية بالقرى

وأشار المهندس مصطفى الصياد، إلى أنه في إطار التحسين الوراثي للسلالات المحلية، فقد جرى تدعيم 4 مراكز تلقيح اصطناعي على مستوى الجمهورية، بالطلائق المحسنة وراثياً، والأجهزة، والمعدات المطلوبة، كما يجري توفير الرعاية البيطرية اللازمة لتحسين رؤوس الثروة الحيوانية بالمحافظات حسب كثافة توزيعها، وتوفير اللقاحات وإجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية في مواعيدها، وجرى تنفيذ 1065 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة بمختلف القرى، وتطوير مراكز تجميع الألبان وتوفير الرعاية الصحية للتأكد من خلو حيوانات إنتاج اللبن من الأمراض المعدية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أهمية التنسيق الكامل بين وزيري الزراعة والتموين، بشأن موسم حصاد القمح، وتوريد المحصول من المزارعين، بحيث يجري تيسير إجراءات التوريد، مع الالتزام بالسداد المنتظم لمستحقات المزارعين.