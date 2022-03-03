سعر الروبل الروسي يواصل التراجع أمام الدولار.. كم يساوي اليوم؟

تراجع سعر الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي بشكل كبير في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن خفَّضت وكالتا التصنيف «فيتش» و«موديز»، تصنيف روسيا إلى مرتبة «غير مرغوب فيه»، بسبب تأثير العقوبات الغربية المفروضة على خلفية غزوها أوكرانيا.

وتراجع الروبل بنسبة 0.9% اليوم مقابل الدولار عند 107.05، وفقد 2.3% مقابل اليورو ليتداول عند 118.00 في بورصة موسكو.

وتعرضت الأسواق المالية الروسية للاضطراب، بسبب العقوبات المفروضة على خلفية غزوها أوكرانيا، وهو أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

20 % انخفاضاً في العملة الروسية

ومنذ دخول القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، انخفض الروبل بأكثر من 20% مقابل الدولار، بينما ظل التداول في قسم الأسهم في بورصة موسكو مغلقًا إلى حد كبير اليوم الخميس، في اليوم الرابع من القيود التي أمر بها البنك المركزي.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها «عملية خاصة» وتقول إنها ليست عازمة على احتلال الأراضي الأوكرانية، ولكن بهدف تدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقبض على من تعتبرهم قوميين خطرين.

خفض تصنيف روسيا الائتماني

وقالت وكالة «فيتش» إن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تحظر أي معاملات مع بنك روسيا سيكون لها تأثير أكبر بكثير على أساس الائتمان لروسيا من أي عقوبات سابقة.

وقالت «موديز» إن شدة العقوبات تجاوزت التوقعات الأولية وستكون لها آثار ائتمانية مادية، بينما خفّضت «ستاندرد آند بورز» تصنيف روسيا إلى درجة الاستثمار الفرعي الأسبوع الماضي.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المفروضة رداً على ذلك إلى تحذيرات شديدة بشأن الاقتصاد الروسي، حيث توقع معهد التمويل الدولي انكماشاً مزدوج الرقم في النمو هذا العام.