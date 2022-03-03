وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن ستفرض عقوبات على 22 جهة في روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إن بلاده ستفرض عقوبات على 22 جهة في روسيا تشارك في تصنيع السلاح، موضحا أن الولايات المتحدة فرضت اليوم، عقوبات مالية كبيرة على روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إعادة بناء الشراكات في أوروبا

وأضاف بلينكن، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن ملتزمة بإعادة بناء الشراكات في أوروبا.

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أعلنت في وقت سابق، فرض عقوبات إضافية على روسيا وحليفتها بيلاروسيا، تضمنت توسيع وتشديد ضوابط التصدير التي تستهدف صناعة تكرير النفط الروسي والكيانات الداعمة للجيش الروسي والبيلاروسي.

واستهدفت عقوبات واشنطن الجديدة، 22 كيانا دفاعيا روسيا لصناعة الطائرات المقاتلة ومركبات المشاة وأنظمة الحرب الإلكترونية وصواريخ وطائرات مسيرة للجيش الروسي.

ماكرون: الرئيس الأوكراني يمثل الآن الشجاعة

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمثل الآن الشجاعة والحرية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.