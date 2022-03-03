روسيا تهاجم أمريكا.. ولافروف: لا نيّة للتصعيد مع أوكرانيا والحل قادم

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنّ موسكو مستعدة للحوار مع أوكرانيا على أساس الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أنّ مسألة «مشروع السيل الشمالي» تظهر كيف تتحكم أمريكا في العالم.

وزير خارجية روسيا ينتقد الغرب

وتساءل لافروف: «كيف يمكن للغرب أن يحدد ما يمكن أن يهدد أمننا وما لا يهدده؟»، وذلك بحسب نبأ عاجل نقلا عن موقع «سكاي نيوز عربية».

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أنّ بلاده لديها عقيدة عسكرية تحدد شروط الأسلحة النووية، ولا نيّة لديها للتصعيد، كما أنّ عدم رغبة حلف شمال الأطلسي ضمان أمن دولة على حساب أخرى يفاقم تدهور الأوضاع، مؤكدا أنّه لا شك سيتم التوصل لحل بشأن أزمة أوكرانيا.