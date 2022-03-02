لافروف: بايدن هو من يجيب عن إمكانية نشوب حرب نووية أو لا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، إن بايدن هو من يجيب عن إمكانية نشوب حرب نووية أو لا، مضيفا أن هدف موسكو نزع سلاح أوكرانيا، لكن يجب أن يقرر الأوكرانيون مصير زعمائهم، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

الكرملين: الاقتصاد الروسي يمر بمرحلة صعبة

وأشار لافروف إلى أن موسكو مستعدة لمناقشة رغبة الرئيس الأوكراني في الحصول على ضمانات أمنية.

وأكدت الرئاسة الروسية: «لدينا القدرة على تجاوز العقوبات وسنرد عليها».

وأضاف الكرملين أن الاقتصاد الروسي يمر بمرحلة صعبة لكن سيتجاوزها.