«طوكيو» تفرض عقوبات إضافية على «بوتين» و«لافروف»

فرضت السلطات اليابانية، عقوبات إضافية على روسيا بما يشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي لافروف و3 مؤسسات مالية، فيما حظرت شركة «ماستر كارد» الأمريكية التعامل مع عدد من المؤسسات المالية الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت فرنسا، أعلنت في وقت سابق، إن أوروبا وحلفاءها مستعدون لفرض عقوبات إضافية على موسكو.

من جانبها، أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية، أمس الاثنين، أن وزراء المال في الاتحاد الأوروبي، سيعقدون بعد ظهر غدا الأربعاء اجتماعا عبر الفيديو للبحث في العقوبات المفروضة على روسيا. ومن المقرر أن يجتمع وزراء مال مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الثلاثاء.