«تانيا قسيس»: لا أعتبر نفسي مطربة.. والمصريون أصحاب ذوق موسيقي رفيع

قالت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس، إنّها أحيت حفلات كثيرة اكتسبت منها خبرات عديدة ومختلفة، موضحةً أنّ أهم حفل في حياتها هو الذي أحيته بمسرح أولمبيا في فرنسا، وهناك حفل مهرجان القلعة في مصر، بالإضافة إلى حفل العاصمة الإدارية.

تحب الغناء لأسمهان وليلى مراد وداليدا

وأضافت قسيس خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنها تحب الغناء لأسمهان وليلى مراد وداليدا: «أحب الحياة وأحب أن ابتسم دوما وأن أكون سعيدة، وأنا برج الأسد، وهذا البرج شخصية قوية ومرحة».

وأشارت إلى أنّ الشعب المصري يتميز بذوق موسيقي رفيع ويحب ويقدر الموسيقى الجميلة: «المصريون يهتمون بالتفاصيل الصغيرة الخاصة بالأغاني لأنه شعب مثقف بالفنون بشكل عام والموسيقى بشكل خاص».

الموسيقى رسالة

ولفتت إلى أنها تعتبر الموسيقى رسالة توصل أفكار وأحاسيس، وبالتالي فإنها أكثر من مجرد تسلية، لأنها وسيلة اتصال بين الشعوب والثقافات المختلفة، إذ تحب الغناء بثقافات الشعوب المختلفة، فقد رقصت التانجو في الأرجنتين، كما أنها تحب التنوع الثقافي، وبدأت مسيرتها في الأوبرا وكانت صغيرة في السن آنذاك، لكنه كان فن جاد، لافتة إلى أنها تحب التمثيل والرقص والغناء، لذلك انتقلت من الأوبرا إلى المسرحيات الغنائية: «لا أعتبر حالي مطربة، لكنني خلقت أسلوبا خاصا بي وهو الدمج بين الغرب والشرق».

اللغة العربية .. الأقرب إلى قلبها

ولفتت، إلى أنّ اللغة العربية هي الأهم والأقرب إلى قلبها، رغم أنها تجيد الغناء بـ5 لغات أخرى، أهمها الإنجليزية والفرنسية: «أحس باللغة العربية بشكل أكبر، وأستطيع تقديم أداء جيد فيها».

كليب بعدك حبيبي

وتحدثت عن تفاصيل كليب «بعدك حبيبي»، الذي تم طرحه في عيد الحب، موضحة: «العلاقة لما بتخلص نبكي وناكل ونزعل كتير، بس في الأخر بيجي شيء أحلى، واخترت الكليب بالأبيض والأسود، لأن بعض الأشخاص غير سعداء في عيد الحب، كما أن الحب أسود وأبيض».

وأشارت، إلى أنها سعيدة للغاية بسبب ردود فعل المصريين على أغانيها: «علقوا لي على انستجرام وفيسبوك ويوتيوب واتبسطت إنهم أحبوا الشغل».

أغنية باللهجة المصرية بعد رمضان

وأردفت، أنها ستحيي حفلا بالتنسيق مع دار الأوبرا المصرية، كما ستطرح أغنية باللهجة المصرية ضمن ألبومها المقرر طرحه قريبا، لافتةً إلى أن الأغنية ستكون رومانسية ومختلفة: «بدأت في العمل عليها، وسأطرحها بعد رمضان وسأطرح أغنية في نهاية الشهر باللهجة اللبنانية».