حياة باميلا أندرسون في فيلم وثائقي على «نتفليكس».. «القصة الحقيقية»

تستعد شبكة «نتفليكس» الشهيرة لتقديم فيلما وثائقيا جديدا عن عارضة الأزياء والممثلة الكندية باميلا أندرسون، والتي من المقرر أن تروي فيه قصتها بنفسها، وذلك وفقا لما أعلنته الشبكة، في بيان، عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي: «باميلا أندرسون مستعدة لسرد قصتها في فيلم وثائقي جديد».

«أندرسون» عن قصة حياتها: لست ضحية ولكن ناجية

وقالت منصة البث الشهيرة، في بيانها، «الفيلم الذي كان في طور الإعداد منذ عدة سنوات، سيعرض أيقونة ثقافة البوب التي ستضع الأمور في نصابها الصحيح وهي تنظر إلى الوراء في مسارها المهني ورحلتها الشخصية».

وهو ما أعادت «أندرسون» نشره عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي، مع ملاحظة مكتوبة بخط اليد، جاء فيها: «حياتي.. ألف عيب.. مليون تصور خاطئ.. شرير وحشي وضائع.. لا شيء لأرتقي إليه، يمكنني فقط أن أفاجئك.. لست ضحية ولكن ناجية، وعلى قيد الحياة لتروي القصة الحقيقية»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

كما أعاد نجل باميلا أندرسون، براندون توماس لي، الذي يعمل كمنتج في المشروع، نشر الملاحظة عبر خاصية «ستوري» بحسابه على «إنستجرام»، مؤكداً على عبارة «القصة الحقيقية»، وهو ما كرره ابنها الأصغر ديلان جاجر لي.

الفيلم لـ «أندرسون» يتزامن مع مسلسل عن حياتها

وظل الفيلم قيد الإعداد لعدة سنوات قبل أن يصل إلى «نتفليكس»، ويتولى الإخراج ريان وايت، إذ يقدم الفيلم الوثائقي الذي لم يتم تحديد اسمه حتى الآن، لقطات أرشيفية من حياتها الشخصية: «صورة حميمة مضمنة في حياة باميلا أندرسون وهي تنظر إلى الوراء في مسارها المهني والشخصي وتستعد للخطوات التالية في رحلتها».

تأتي أخبار الفيلم الوثائقي وسط اهتمام متجدد بقصة حياة أندرسون بفضل مسلسل «Pam & Tommy» الذي يقوم ببطولته ليلي جيمس في دور أندرسون، وسيباستيان ستان في دور تومي لي، وينتهي عرض المسلسل المكون من ثماني حلقات في 9 مارس الجاري.