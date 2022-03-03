إحالة أوراق متهم بقتل شاب لسرقة «توكتوك» بالشرقية للمفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها منذ قليل، بإحالة أوراق متهم بقتل شاب لسرقة «توكتوك» يعمل عليه، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، كما قررت المحكمة استمرار حبس متهمين آخرين في نفس القضية، وحددت جلسة 31 مارس للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد محمد دنانة، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين محمد سامي بده، وحسام الدين محمود، وسكرتارية أحمد نصر، وحسن عبد المجيد.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطاراً بمقتل شاب لسرقته

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بورود بلاع إلى المركز بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات، ملقاة ناحية مصرف أسفل كوبري «العباسة»، التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى «محمد و. ح.»، 21 سنة، سائق «توكتوك»، مقيم بقرية «الأسدية»، التابعة لمركز أبو حماد .

ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة المختصة للتحقيق

وبمعاينة الجثة، تبين إصابة الشاب بعدة طعنات في عنقه وأنحاء متفرقة من جسده، مما أدى إلى وفاته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهمين.

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، بينهم صديق المجني عليه، وأنهم ارتكبوا الجريمة بهدف السرقة، وهم كل من «حسين أ. ل.»، 26 سنة، و«محمد ع. ع.»، 25 سنة، و«جمال س. أ.»، 22 سنة.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وتبين أن أحد المتهمين، صديق المجني عليه، قام باستدراجه بحجة توصيله، ثم قاموا بالاعتداء عليه بالضرب بسلاح أبيض، وقاموا بسرقة هاتفه، وبعدما تأكدوا أنه فارق الحياة سارعوا بالفرار تاركين مركبة «توكتوك»، خشية افتضاح أمرهم.

وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم، بإحالة أوراق المتهم الأول إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 31 مارس للنطق بالحكم.