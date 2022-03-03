«الإعلاميين»: استدعاء شريف عامر ومبروك عطية للتحقيق

أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارا باستدعاء شريف عامر مقدم البرامج بقناة «Mbc مصر»، وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية، إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل وإهانة الشعب المصري.

إحالة شريف عامر ومبروك عطية للتحقيق

وتابعت في قرارها الذي حصلت عليه «الوطن»: «وذلك كما حدث مع الدكتور مبروك عطية الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع».

وتؤكد نقابة الإعلاميين كامل احترامها واعتزازها بأبناء الشعب المصري العظيم، وأنها لن تسمح بتوجيه أي إهانة لأي مصري، وتحذر النقابة إدارة mbc مصر من كثرة الأخطاء واللامهنية التي تمارس على شاشتها.

وتشدد النقابة على أن المحتوى الإعلامي المقدم من خلال الخريطة البرامجية ورصد وتقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة هو ضعيف جدا، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق، وعلى إدارتها مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية.