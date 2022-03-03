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«الإعلاميين»: استدعاء شريف عامر ومبروك عطية للتحقيق

كتب:

أحمد البهنساوى
01:53 م | الخميس 03 مارس 2022
الدكتور مبروك عطية

الدكتور مبروك عطية

أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارا باستدعاء شريف عامر مقدم البرامج بقناة «Mbc مصر»، وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية، إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل وإهانة الشعب المصري.

إحالة شريف عامر ومبروك عطية للتحقيق

وتابعت في قرارها الذي حصلت عليه «الوطن»: «وذلك كما حدث مع الدكتور مبروك عطية الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع».

وتؤكد نقابة الإعلاميين كامل احترامها واعتزازها بأبناء الشعب المصري العظيم، وأنها لن تسمح بتوجيه أي إهانة لأي مصري، وتحذر النقابة إدارة mbc مصر من كثرة الأخطاء واللامهنية التي تمارس على شاشتها.

وتشدد النقابة على أن المحتوى الإعلامي المقدم من خلال الخريطة البرامجية ورصد وتقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة هو ضعيف جدا، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق، وعلى إدارتها مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.