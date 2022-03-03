مركز الزراعة التعاقدية.. أولى خطوات الوزارة للتعاقد على المحاصيل

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة، القرار رقم 224 الخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية الذي يهدف إلى زيادة مستويات دخول المزارعين وزيادة كفاءة استثمار الموارد الزراعية في الأسوق المحلية والدولية.

ويتضمن القرار ضمان أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل «القمح والذرة والأرز والبنجر وعباد الشمس وفول الصويا والقطن»، وغيرها، وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية كل ما يخص المركز الذي يتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

- يختص المركز بتسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين ذلك.

- يقوم المركز بالتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية.

- وضع نماذج استرشاديه للعقود.

-إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق.

-الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم.

- يكون القرار الصادر في التحكيم مُلزماً للطرفين وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

- تنطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريا.

- يكون للمركز مجلس إدارة يصدر قرارًا من وزير الزراعة بتشكيلة.

- ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء.

- تصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

- لمجلس إدارة المركز في سبيل تحقيق أهدافه الإشراف على أنشطة المركز والعمل على تيسير السبل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

- يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للمركز.

- يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المركز.

- يقبل مجلس الإدارة المنح والإعانات والتبرعات.

- يكون للمركز رئيساً يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من وزير الزراعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

- يختص رئيس المركز بإدارة وتيسير شئون المركز المالية والإدارية والإشراف على سير العمل.

- يتولى رئيس المركز اقتراح القواعد المنظمة للعمل بالمركز.

- إعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط المجلس.

- الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تخدم عمل المركز.

- تنفيذ قرارات مجلس إدارة المركز المتعلقة بنشاط المركز.

- ما يُكلف به مجلس إدارة المركز من أعمال أخرى تدخل في نطاق عمل المركز.