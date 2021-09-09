رئيس الإرشاد الزراعي: طبقنا الزراعة التعاقدية لحل أزمة الزيوت

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمنسق العام لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة الزراعة، إن الوزارة تقدم مبادرات بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري لتطوير الزراعة وإدخال الميكنة للمزارعين.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي البرنامج القومي لإنتاج تقاوي وبذور الخضر اهتماما مباشرا من أجل تحقيق إنتاج بأيدي المصريين وبجهود الباحثين الزراعيين لتقليل الاستيراد من الخارج، لافتًًا إلى فرق عمل مختلفة تقوم بهذه المهمة في مختلف المحافظات.

تطبيق الزراعة التعاقدية

وأضاف «عزوز» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن محصول بنجر السكر في مصر تعرض إلى أزمة لعدم وجود تخطيط جيد لعمليات التوريد بالتنسيق مع المصانع ذات الطاقة الإنتاجية المحددة، ومن ثم تكدس المحصول ما أضر بالمنتج، وهذه الأزمة لن تتكرر في المستقبل، موضحا أن وزارة الزراعة طبقت طريقة الزراعة التعاقدية في محصولين فول الصويا ودوار الشمس لحل أزمة الزيوت النباتية.

التحول الرقمي في مجال الزراعة

من جهته، قال الدكتور أحمد طوبال، مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، إن الوزارة تسعى إلى تحويل كل المعلومات لقواعد بيانات سليمة يمكن استخدامها فيما بعد، وتم بناء قاعدة بيانات قومية للمزارعين في مصر، مبينا أنه يتم حاليا استخدام الذكاء الاصطناعي لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية في مصر، وذلك عن طريق الأقمار الصناعية، وذكر: «بننزل من 4 سنين صور من القمر الصناعي لمصر كلها وده متاح لكل الوزارات وده بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، أكتر المحاصيل الاستراتيجية بتكون الأرز والذرة، وأكتر محافظات بتزرع أرز هي الدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة، وإنما القصب بيكون أسوان والأقصر وقنا وأسيوط».