مصطفى قمر يكشف تفاصيل مسلسله الرمضاني 2022 «فيديو»

كشف الفنان مصطفي قمر عن تفاصيل مسلسله الجديد المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2022، وذلك من خلال مقطع مصور شاركه مع جمهوره على موقع الصور الشهير «انستجرام».

مصطفى قمر في «القعدة النهائية»

وقال مصطفي قمر، فى الفيديو الذي ظهر فيه وهو داخل سيارته على الطريق، إنه في طريقه إلى جلسة العمل الأخيرة الخاصة بمسلسله الرمضاني قائلا: «صباح الفل عليكو النهاردة أنا رايح أعمل القعدة النهائية مع الأستاذ المخرج وائل فهمي عبد الحميد على المسلسل الجديد اللى أنا عامله رمضان دا».

وتابع: «إن شاء الله هينزل رمضان دا على بعض المحطات التانية، معايا فيه منذر رياحنة وميريهان حسين وأبطال تانين كتير هقولكم أسماءهم مش النهاردة، خلى يبقي فيه شوية مفاجأت».

«حكم نهائي» بعد رمضان

وفي سياق آخر، كشف قمر عن مصير مسلسله الآخر «حكم نهائي» المقرر أن يتشارك فيه مع السيناريست فداء الشندويلي، فقال: «المسلسل التاني بقي بتاع حكم نهائي بتاع أستاذ فداء الشندويلي دا هعمله بعض رمضان فعايز منكو تدعولى دعوة حلوة أوى».

مصطفي قمر رمضان 2021

يذكر أن الفنان مصطفي قمر كان قد شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «فارس بلا جواز»، والذي شارك فيه بجانب عدد من الفنانين منهم سليمان عيد وطارق عبد العزيز ومحمد ثروت وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم: بشري، داليا مصطفى، ويزو، أوس أوس، بيومي فؤاد، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.