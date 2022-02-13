شقيق مصطفى قمر: أخي أكبر داعم لي.. وأستعد للعودة إلى الغناء

حل الفنان ياسر قمر ضيفا على الإعلامية رانيا حسن في برنامجها «جبر الخواطر مع رانيا»، المذاع عبر راديو «قمر إف إم»، وخلال اللقاء عبر عن سعادته بدعم شقيقه الفنان مصطفى قمر لموهبته وقال: «شقيقي أكبر داعم لي ويساندني دائما، وأحضر للعودة للغناء بطرح 3 أغانٍ جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد فترة غياب طويلة منذ طرحت أغنيتي صعب الفراق».

ياسر يتحدث عن شقيقه مصطفى قمر

وتابع ياسر: «ليس كل الأشقاء مثل بعضهم ولا تصدقوا ما يقال عن غيرة المطربين وعدم مساندتهم لأقاربهم فمصطفى لا مثيل له في جبر الخواطر ومد يد المساعدة لكل الناس».

وأضاف ياسر قمر: «كثيرا ما حاولوا الإيقاع بيني وبين شقيقي لكن فشلوا لدرجة أنهم أخدوا صوتي والأغاني الخاصة بي ووضعوها ألبوم باسم مصطفى قمر في لبنان وأنا ومصطفى وقفنا هذه المهزلة».

واستطرد شقيق مصطفى قمر: «أحب غناء أحمد منيب وتعلمت منه الكثير، وغنى من أشهر أغانيه خلال اللقاء، صدقني يا صاحبي».

وأشاد قمر بصديق عمره الشاعر الغنائي طارق دعبس الذي شاركه اللقاء، وقال: «أشعاره تمس القلب، صدق اللي قال عليك طارق القلوب».

مصطفى قمر يتحدث عن شقيقه

وقال الفنان مصطفى قمر في مداخلة هاتفية خلال اللقاء: «ياسر فنان كبير وأكبر مساند لي، والإذاعة هي إذاعة جبر الخواطر وسعيد بحالة جبر الخواطر والروح الحلوة للبرنامج».

وعن تفاصيل الأغاني الجديدة قال ياسر قمر: «الأغنية الأولى بعنوان (قلبي ارتاح) من كلمات محمد الشرنوبي، أحمد سامي، مصطفى حيدر، ألحان محمد الشرنوبي، توزيع يوسف حسين، الثانية بعنوان (غلطة تفوت) من كلمات حمادة الشاطر، ألحان أحمد طارق، توزيع سترجو، والأغنية الثالثة بعنوان (نفسي أنا وأنت) من كلمات أحمد سامي، ألحان جوليو، توزيع مؤمن ياسر».

واختتم ياسر حديثه موجها الشكر لزوجته وقال: «موني زوجتي هي أهم شخص في حياتي وبسببها طرحت أغنية (أمي)».