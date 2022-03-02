رئيس الوزراء: «حجم الطرق اللي بنعملها يكفي لـ100 سنة».. ونفذنا مهمة شبه مستحيلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه عندما تم عمل مخطط القاهرة في عام 2010 شارك عدد من الخبراء اليابانيين التابعين لوكالة جايكا، وأحد قال لى: «أنا كشخص مش هحب إني أكون موجود في هذه المدينة في الفترة من 2020 إلى 2030 لأن بالمعدلات الموجودة وشبكة الطرق القائمة هتبقوا مدينة ميتة ومغلقة، يعني سرعة السيارة لن تتجاوز من 8 إلى 10 كم، وكل الحلول عاوزة مئات المليارات من الجنيهات".

مدبولي: نفتتح مشروعات في فترة زمنية قياسية

وأضاف مدبولي، خلال حواره مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات افتتاح عدد من المشروعات، وبينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط: "قال بقدرات مصر الحالية، معرفش إذا كانت مصر ستكون قادرة على تنفيذ هذه الحزمة من المشروعات وذلك كان في عام 2010".

وتابع: «الحمد لله على ما نفتتحه اليوم وبمسافة بعيدة عن 2030، في فترة زمنية قياسية نفذنا ما قال إنه مشروعات أحلام لمدة 20 سنة، وقال لى الخبير الياباني باللفظ: لو ربنا قدركم وعملتوا هذه المشروعات مثل خطوط المترو وشبكة الطرق، كان بيقولي بطريقة مؤدبة إننا في مهمة شبه مستحيلة بسبب قدرات مصر في هذا الوقت».

رئيس الوزراء: بنشتغل بتوقعات لـ 10 سنين قدام

وأردف قائلا: «لما بنعمل شبكة جديدة من الصفر، الرئيس بيطلب إننا نشتغل بتوقعات 100 سنة لقدام، وبنبقى أحيانا بنقول ده كتير أوي، وأحب أتوقف عند مشروع تطوير محور 26 يوليو، ورغم إنه اتعمل بمعدلات تكفي المرور لـ5 و10 سنوات إلا إننا مضطرين نصرف عليه أضعاف أضعاف ما تم انفاقه عشان نكبره».

وأكمل رئيس الوزراء: «نفس الكلام بالنسبة للطريق الدائري القديم، بنصرف عليه 5 و7 أضعاف قيمته لما عملناه أول مرة، طب لو كنا عملناه في الوقت ده واستشرفنا الاحتياج كنا هنوفر على الدولة حجم التعويضات الكبيرة اللي بننفذ على التوسعات.. وبالتالي فإن حجم اللي بيتعمل النهاردة يكفي من 50 لـ100 سنة قدام».