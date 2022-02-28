رئيس الوزراء: ندرس العقود المقدمة من الشركات لتحلية مياه البحر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام القابضة، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من المشروعات المقترح تنفيذها في عدد من القطاعات.

مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، التأكيد على حرص الدولة على دعم وتعزيز دور شركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، التي تقوم الدولة بإقامتها خلال هذه الفترة؛ سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء، أكد المهندس حسن علام اهتمام الشركة بتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى ما يتم من تنسيق مع عدد من الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، لإقامة شراكات لبدء تنفيذ تلك المشروعات.

وفي هذا الصدد، نوه رئيس الوزراء بجهود الدولة لدعم التوسع في مثل هذه المشروعات، التي تدعم توجه الدولة نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى الاجتماع الذي عُقد مؤخراً لمناقشة إطلاق حزمة من الحوافز لتلك المشروعات، التي يتم الإعلان عنها قريبا.

تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي

واستعرض المهندس حسن علام، خلال اللقاء، تقريرا بشأن ما يتم من تعاون وتنسيق في إطار استراتيجية تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وذلك للوصول إلى حلول متكاملة للتحديات التي تواجه قطاع البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على رفع كفاءة المحطات الخاصة بها، ونظم إدارتها، مؤكداً استعداد الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توافر الإمكانيات لدى الشركة التي تجعلها قادرة على إدارة وتشغيل هذه المحطات؛ بما يسهم في تحسين مستوى تشغيل هذا المرفق المهم والحيوي وفقا لأحدث المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

ولفت إلى ما تم من دراسات فنية ومالية لإعادة تأهيل وزيادة الإنتاج، وكذا ما يتعلق بالتشغيل والصيانة لعدد من مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، والوفورات المتوقع تحقيقها في حالة قيام الشركات التابعة للقطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها، من خلال تطبيق نموذج حق انتفاع لهذه الشركات.

وتطرق رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام القابضة، خلال اللقاء، إلى ما يتم من جهود في إطار المساهمة في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، والمشروعات الجاري دراستها لتنفيذها في هذا القطاع بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة بهذا المجال.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بتنفيذ المشروعات الخاصة بتحلية مياه البحر، والتوسع فيها؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة العروض المقدمة من جانب عدد من الشركات؛ ومنها شركة حسن علام القابضة، من قبل وزارة الإسكان، للبدء في تنفيذها.