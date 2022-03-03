تفاصيل مرض «الشعرة».. يسبب عتامة القرنية ينتهي بفقدان البصر

قال الدكتور أحمد موسى، أستاذ علم وبائيات العيون، إن مرض «الرمد الحبيبى» أو التراكوما الذي يصيب العيون، يعتبر مشكلة صحة عامة، إذ يسبب إحمرار وانتفاخ بالعين، وفى حال تفاقمه يسبب ما يسمى بمرض الشعرة، مؤكدا أن نسبة الإصابة بمرض الشعرة، يزيد في الأماكن الريفية المتأثرة بالمرض تحديدا، لافتا إلى أن نسبة الإصابة بمرض الشعرة بين الكبار في مصر، نحو 6.5% معظمهم من النساء.

أنواع التراكوما

أشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الرمد الحبيبى ومضاعفاته، هو السبب الثاني من حيث ضعف وفقدان الإبصار، لافتا إلى أن هناك أنواع عدة منها، وهي التراكوما النشطة والكثيفة، وندبة التراكوما، ومرض الشعرة وعتامة القرنية، مؤكدا أن التراكوما تنتشر في صورتها النشطة وكذلك الكثيفة بين الأطفال، مشيرا إلى أنها تترك ندبة في الجفن الداخلي، نتيجة لحدوث التليفات أثناء إتمام عملية الشفاء.

ولفت أستاذ علم وبائيات العيون، إلى أنه مع تكرار الإصابة وتكرار التليفات، يحدث التواء في الجفن يؤدي إلى ظهور مرض الشعرة، الذي يتكون من مجموعة من الشعيرات المدببة تحتك بسطح القرنية الشفاف حتى تتلفه، وينتج عن ذلك عتامة القرنية التي تنتهي بفقدان البصر.

تنفيذ جراحات مجانية أو مخفضة للحالات الإيجابية

أوضح أنه جرى التعاون مع وزارتي الصحة والتضامن، والتنسيق مع الجهات المعنية والمهتمة محليا وإقليميا ودوليا، لتنفيذ جراحات مجانية أو مخفضة للحالات الإيجابية، توزيع العلاج المجاني من مستهلكات وأدوات جراحية، وجلب الخبراء والعلماء والجهات الدولية المتخصصة للمساعدة.

ولفت موسى، خلال مؤتمر التخطيط لمكافحة التراكوما، الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع وزارتي التضامن والصحة، أنه جرى تدريب عدد من الجراحين بمحافظة المنيا، بالتعاون مع وزارة الصحة، ومستشفى رمد المنيا، كما جرى تنفيذ العيد من القوافل الطبية للوصول إلى الاكتشاف المبكر للحالات المصابة.