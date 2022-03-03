التضامن: تقديم خدمات علاجية لـ1568 «مريض إدمان» بالبحر الأحمر خلال عام

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حفلا لتكريم 50 متعافٍ من إدمان المواد المخدرة بمركز «العزيمة»، التابع للصندوق بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة رانيا زكريا مدير عام مستشفيات الصحة النفسية نيابة عن الأمين العام للصحة النفسية بوزارة الصحة.

وأوضح الصندوق فى بيان له، أنّ مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة البحر الأحمر، أحد المراكز العلاجية التي افتتحها رئيس الجمهورية العام الماضي ضمن ثلاثة مراكز تابعة للصندوق ليصل عدد المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن.

مركز العزيمة بالغردقة يعمل وفقًا للمعايير الدولية

وأضاف في بيان صحفي، أنه تم إنشاء مركز العزيمة بالغردقة وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج الإدمان، ويتضمن مساحات ترفيهية للنزلاء وسعة سريرية تشمل 131 سريرا فضلاً عن 3 عيادات خارجية، كما يشمل قاعات علاج جماعي وصالة ألعاب رياضية وتنس طاولة وبلياردو وملعب كرة طائرة ومجمع فنون وورش علاج بالعمل وصالة طعام وكافيتريا ومغسلة وقاعة اجتماعات .

تكثيف برامج التأهيل الاجتماعي والنفسي

ووجهت «نيفين القباج»، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار دعم المتعافين من خلال تكثيف برامج التأهيل الاجتماعي والنفسي وأيضا برامج تدريب المتعافين على مهن حرفية يحتاجها سوق العمل داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق، ضمن برامج العلاج بالعمل بجانب توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن البرنامج التأهيلي المعتمد بمركز العزيمة يتضمن الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية، تتمثل فى التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي، وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني «العلاج بالعمل»، والتأهيل البدني «العلاج بالرياضة» بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي.

ولفت إلى تقديم الخدمات العلاجية لعدد 1568 مريض إدمان جديد ومتابعة أبناء محافظة البحر الأحمر على مدار 2021، كذلك إطلاق الصندوق مبادرة بداية جديدة لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

تنظيم دوري رياضي للمتعافين من تعاطي المخدرات

كما تم تنظيم دوري رياضي للمتعافين من تعاطى المخدرات بمركز العزيمة بمدينة الغردقة، في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات»، حيث يهدف الدوري الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية، حيث تم لعب كرة الطائرة، وقام عمرو عثمان بتكريم الفريق الفائز وتسليمه ميداليات وكأس البطولة وكذلك تكريم المتعافين بعد اجتيازهم برامج العلاج.