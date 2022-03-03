«المركزي»: أسعار البترول ارتفعت في يناير الماضي لأعلى مستوى منذ 2014

قال البنك المركزي المصري، إن أسعار الطاقة وخصوصًا أسعار البترول ارتفعت في شهر يناير الماضي مع وصول سعر برميل البترول من خام برنت إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014، كما امتد المسار الصعودي لأسعار النفط بسبب نقص الإمدادات وارتفاع الطلب والتوترات الجيوسياسية.

زيادة في سعر برميل البترول

وأكد «المركزي» في تقريره الأسبوعي للتعليق على الأحداث المالية والاقتصادية على المستوى العالمي والمحلي، أنه من المهم التأكيد على أن سعر برميل البترول حقق أعلى زيادة في شهر يناير الماضي بنحو 17.27%، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة هي الأعلى في 11 شهرًا.

الدولار النيوزيلندي هو الأسوأ في الأداء

وأكد أن الدولار تفوق خلال يناير على جميع عملات مجموعة العشر دول الكبار. وكان الدولار النيوزيلندي هو الأسوأ أداءً مقابل الدولار ضمن عملات مجموعة العشر بينما سجل الين الياباني أدنى انخفاض بقياس شهري، إذ كان مدعومًا باتجاه المستثمرين نحو الابتعاد عن المخاطرة.

وقال إنه بالانتقال إلى الأسواق الناشئة، سجلت معظم المؤشرات خسائر بسبب تفضيل المستثمرين للابتعاد عن المخاطرة؛ نتيجة لتزايد التوقعات بتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية، بالإضافة إلى ذلك، جاءت رؤية أسواق الأسهم بالدول الناشئة لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سلبية، على خلفية تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي تميل بشدة تجاه تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر مما كان متوقعًا.

تراجع المخاطرة بسبب الصراع الروسي الأوكراني

وأشار البنك المركزي إلى تراجع معنويات المخاطرة بشكل أكبر بسبب التوترات الجيوسياسية وسط الصراع الروسي الأوكراني، إذ بلغت التوترات ذروتها خلال الأسبوع الأخير، وهو ما مكن مؤشر هانغ سنغ من تحقيق مكاسب بدعم من قرار الصين بخفض أسعار الفائدة، وهو ما دعم ارتفاع الأسواق.

وحول أسواق الأسهم قال البنك المركزي المصري إن جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية تراجعت في يناير، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في نهاية عام 2021، وكانت الخسائر مدفوعة بتوقعات السوق بدورة تشديد نقدية حادة وارتفاع معدلات التضخم، كما ألقت التوترات الجيوسياسية بظلالها على معنويات المستثمرين أيضًا.