مدارس البترول 2022.. معتمدة من «الصناعة والتجارة» وتحت إشراف «التعليم»

قال محمد علي، مشرف الدراسة النظرية بمجموعة الإسكندرية الصناعية للبترول، إن مدارس البترول 2022 معتمدة رسمياً من قبل وزارة الصناعة والتجارة وتخضع في الإشراف تحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحاً أن هذه المدارس تهتم بالدراسة بشقيها النظري والعملي، حيث يتم تدريب الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية على مجموعة من الفنيات التقنية في شركات البترول والشركات المتخصصة.

وأضاف «علي» لـ«الوطن»، أن مدارس البترول 2022 تفعل الحضور والغياب مثل بقية المدارس، والدراسة بها حضورية وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا كتوزيع الطلاب على الفصول بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي وإلزامهم بإرتداء الكمامة الطبية.

امتحانات مدارس البترول 2022 تبدأ 7 مايو المقبل

وأشار محمد علي، إلى أن امتحانات مدارس البترول 2022 تبدأ اعتباراً من يوم 7 مايو المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا، موضحاً أن الامتحانات تعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، بجانب الامتحانات العملية التي تهدف لقياس مدى اكتساب الطلاب للمهارات المطلوب تحقيقها.

وأكد مشرف الدراسة النظرية بمجموعة الإسكندرية الصناعية للبترول، أن مدارس البترول 2022 تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال مجموعة من التدريبات المكثفة في الشركات الصناعية، موضحاً أن هذه المدارس تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 230 درجة لأقسام البترول.

مدارس البترول تركز على تأهيل الطالب لسوق العمل

وكشف محمد علي، أن هذه النوعية من المدراس تركز على تأهيل الطالب جيدًا لسوق العمل من خلال مجموعة من البرامج المميزة التي تستهدف تنمية المهارات وتطويرها، وبها قسم البترول ويقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 230، ويمكن للطالب بعد التخرج من المدرسة عمل معادلة والالتحاق بكلية الهندسة والمعاهد الفنية الخاصة والحكومية.

وأوضح أن الشروط تتمثل في الحصول على درجة التنسيق واجتياز اختبار التقدم وكشف الهيئة في الطول والوزن لافتًا إلى أن هناك التزامًا كاملًا بمتابعة حضور وغياب الطلاب.