أسعار البترول ترتفع اليوم والبرميل يسجل 101 دولار بالعقود الآجلة

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام، في التعاملات الآسيوية اليوم، 25 فبراير، حيث قام المستثمرون بتقييم تأثير العقوبات التجارية على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، ما أثار مخاوف بشأن المعروض حتى مع عمل الولايات المتحدة على تحرير احتياطيات الخام الاستراتيجية العالمية.

ارتفاع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل بمقدار 2.37 دولار للبرميل

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل بمقدار 2.37 دولار للبرميل (2.39%) عن الإغلاق السابق عند 101.45 دولار للبرميل، في حين ارتفع عقد الخام الخفيف لشهر أبريل نايمكس 1.80 دولار للبرميل (1.94 دولار) إلى 94.82 دولارًا أمريكيًا / برميل.

واستقرت العقود الآجلة للنفط الخام دون مستوى 100 دولار للبرميل يوم أمس 24 فبراير، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 105.79 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2014، بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا توجد حاليًا خطط لاستهداف مجمع الطاقة الروسي بعقوبات.

وعدت الولايات المتحدة وأوروبا بمزيد من العقوبات

ووعدت الولايات المتحدة وأوروبا بمزيد من العقوبات التي تهدف إلى معاقبة القطاعين الاقتصادي والمالي لروسيا، بينما كشفت المملكة المتحدة عن عقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول في البنوك الكبرى.

في غضون ذلك، قالت إدارة بايدن يوم أمس 24 فبراير إن الولايات المتحدة تعمل مع الدول الرئيسية المستهلكة للنفط الخام لتنسيق الإفراج المشترك عن النفط الإضافي من احتياطيات الخام الاستراتيجية العالمية.

وأشارت «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، إلى أنه بالنظر إلى أن تعافي الطلب العالمي لا يزال قوياً، والتركيز الحاد على المخاطر من جانب العرض، إما عن طريق العقوبات المفروضة على روسيا أو التقدم في الصفقة الإيرانية، يجب أن يُملي أداء النفط على المدى القريب الأسعار.

مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 4.51 مليون برميل إلى 416.02 مليون برميل

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت إلى 4.51 مليون برميل إلى 416.02 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 فبراير، مقابل توقعات بتراجع 300 ألف برميل، حسبما أفادت «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» في وقت سابق، ولا تزال مخزونات النفط الخام أقل من نطاق الخمس سنوات الأخير بأكثر من 4 ملايين برميل.