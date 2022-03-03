عاجل.. "الإعلاميين" تعلن تقديم بلاغات للنائب العام ضد شريف عامر ومبروك عطية

قالت نقابة الإعلاميين إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء للشعب المصري العظيم، وتحديدا الأخطاء الفادحة التي ارتكبها شريف عامر ومبروك عطية، مشيرة إلى أن الفيديو الخاص منشور على الصفحة الرسمية للنقابة وتدعو الجميع إلى مشاهدته.

"الإعلاميين": نحن في دولة قانون ولن يُسمح بإهانة المصريين

وتابعت النقابة، في بيان منذ قليل، أن هذا يعتبر غيضا من فيض التجاوزات المهنية والأخلاقية بحق المجتمع والمشاهدين.

وأشارت نقابة الإعلاميين إلى أننا في دولة قانون ولن يسمح بإهانة المصريين.

وأضافت النقابة، في بيانها، أنها ستستمر في طريقها للقضاء على الفوضى الإعلامية التي تسببها بعض الوسائل الإعلامية التي تعتبر نفسها صاحبة رسالة مهما كلفنا هذا.